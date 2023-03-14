Трамп увязал помощь Украине с итогами переговоров с Путиным

Отвечая на вопрос Fox News о роли США в конфликте на Украине, Трамп встал на позицию, которой придерживался во время президентства: Европа сама должна больше платить за свою безопасность.
Он считает, что европейцы должны больше помогать Украине, чем США, в крайнем случае — поровну. При этом Трамп не увидел стратегического интереса Америки в этом конфликте. «Это все для Европы», — ответил он. «Цель — помочь Европе и обезопасить ее, но Европа не помогает сама себе», — отметил Трамп и назвал это положение несправедливым.
Когда Трампа попросили назвать объем помощи, который он готов предоставить Украине, бывший президент ответил, что это будет зависеть от итогов его переговоров с Владимиром Путиным.
«Но Европа должна платить», — продолжил настаивать Трамп.
Во время своего президентства Дональд Трамп призывал страны Европы повысить военные расходы и перестать полагаться на военную мощь США. Он неоднократно возмущался тем, что Европа получает преференции от торговли с Москвой, снабжает ее деньгами, а военной защиты ожидает от Вашингтона.