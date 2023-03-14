Песков объяснил продление зерновой сделки «жестом доброй воли»

«Очевидно, что в целом то, что мы называем “сделкой” — вторая часть сделки, которая касается нас, до сих пор не выполнена. Условия, которые согласовывались как неотъемлемая интегральная часть сделки, выполнены не были. Сделка не может стоять на одной ноге, поэтому в целом, конечно, условия для продления такие относительные. Но это своего рода, конечно, жест доброй воли со стороны Российской Федерации в надежде на то, что все-таки по прошествии такого продолжительного времени те условия и обязательства, которые были взяты на себя известными сторонами, будут выполнены», — сказал он.
Песков добавил, что Россия ценит усилия, которые предпринимались по линии ООН и лично генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Несмотря на то что условия второй части сделки выполнены не были, Россия продолжает надеяться на их реализацию в будущем.
Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил о продлении зерновой сделки на 60 дней и о подтверждении ее пакетного характера. Он уточнил, что переговоры продолжаются, Россия будет настойчиво добиваться, чтобы все обязательства выполнялись. В частности, речь идет о снятии всех санкций для поставок российской сельхозпродукции на международные глобальные рынки.
«Речь идет не только о самой возможности перевозки, доступа наших кораблей в иностранные порты, [но и] о страховке, а также необходимости решать вопросы, связанные непосредственно с производством, выращиванием зерна в нашей стране. Это поставки соответствующих технологий, запасных частей, различной сельхозтехники и так далее», — сказал Грушко.
Зерновую сделку заключили 22 июля 2022 г. представители Турции и ООН, с одной стороны, и представители России и Украины — с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое — по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе — по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно отмечала, что вторая часть сделки не выполняется, в том числе в части бесплатной поставки арестованных в портах ЕС российских удобрений странам Африки. Изначально сделка была рассчитана до 18 ноября, позже ее продлили на 120 дней.