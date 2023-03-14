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14:27 (мск), источник: ТАСС

Продление зерновой сделки и возможность встречи Путина с Трампом. Темы брифинга Пескова

Продление зерновой сделки, западные санкции как страховка от проблем американских банков, а также возможность встречи президента РФ Владимира Путина с Дональдом Трампом стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин во вторник работает в Улан-Удэ. Он проведет совещание по вопросам развития дальневосточных городов, а также побеседует с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и своим полпредом на Дальнем Востоке Юрием Трутневым.

В среду у Путина «будет не менее насыщенный рабочий день» в Москве.

О зерновой сделке

Продление зерновой сделки на 60 дней — это, «конечно, жест доброй воли со стороны Российской Федерации» с надеждой на то, что «условия и обязательства, взятые на себя известными сторонами, будут выполнены»: «Сделка не может “стоять на одной ноге”.

Насчет выполнения второй части сделки — о снятии ограничений с российского экспорта — «продолжаются контакты». В России ценят «усилия, которые предпринимались по линии Организации Объединенных Наций», но ее генеральному секретарю Антониу Гутерришу пока «не удалось пробить глухую стену коллективного Запада».

О влиянии проблем американских банков на Россию

Наша банковская система, она, конечно же, имеет определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но находится в большей своей части под незаконными рестрикциями.

Поэтому влияния сейчас практически нет: «Нет худа без добра — здесь мы в определенной степени застрахованы».

О возможных контактах с Трампом

Экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что в качестве главы государства смог бы после беседы с Путиным урегулировать конфликт на Украине, но о проведении такой встречи сейчас «предметного разговора не было, никаких инициатив на этот счет не было».

«На высшем уровне сейчас каких-либо контактов с Вашингтоном нет», а «как таковые отношения находятся в своей низшей точке».

Во время Трампа общение было более насыщенное, хотя не беспроблемное.

Об условиях для мирного процесса на Украине

«Все требования Москвы прекрасно известны. Ситуация де-факто и новые реалии также прекрасно известны. Без учета этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен».

О российско-китайском диалоге

«Российско-китайский диалог продолжается. Он носит дружественный, партнерский, стратегический характер. Он будет продолжаться. Отношения многоплановые, важны для обеих сторон, и обе стороны с большим вниманием относятся к теме дальнейшего развития этих отношений».

«Каждое общение лидеров двух стран является дополнительным импульсом для активизации взаимодействия по самым различным отраслям».

Кремль пока не анонсирует возможный визит председателя КНР Си Цзиньпина: «Такие визиты анонсируются синхронно по взаимной договоренности сторон».

Об отношениях с Сербией

Мы знаем, что сербы — наши большие друзья. И мы знаем, что Сербия подвергается беспрецедентному давлению со стороны коллективного Запада за свою дружественную позицию по отношению к нашей стране.

«Мы высоко ценим ту позицию, что страна до сих пор занимала». В Москве понимают, что «идеи, отличные от генеральной линии Белграда, не всегда популярны» среди простых сербов, и продолжат «по-партнерски обсуждать» с Сербией самые важные вопросы двусторонней повестки.

О поставках атомных подлодок Австралии

«Возникает очень много вопросов, связанных с проблематикой нераспространения. И конечно, здесь нужна особая транспарентность».

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