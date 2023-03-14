Продление зерновой сделки и возможность встречи Путина с Трампом. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин во вторник работает в Улан-Удэ. Он проведет совещание по вопросам развития дальневосточных городов, а также побеседует с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и своим полпредом на Дальнем Востоке Юрием Трутневым.
В среду у Путина «будет не менее насыщенный рабочий день» в Москве.
Продление зерновой сделки на 60 дней — это, «конечно, жест доброй воли со стороны Российской Федерации» с надеждой на то, что «условия и обязательства, взятые на себя известными сторонами, будут выполнены»: «Сделка не может “стоять на одной ноге”.
Насчет выполнения второй части сделки — о снятии ограничений с российского экспорта — «продолжаются контакты». В России ценят «усилия, которые предпринимались по линии Организации Объединенных Наций», но ее генеральному секретарю Антониу Гутерришу пока «не удалось пробить глухую стену коллективного Запада».
О влиянии проблем американских банков на Россию
Наша банковская система, она, конечно же, имеет определенные связи с некоторыми сегментами международной финансовой системы, но находится в большей своей части под незаконными рестрикциями.
Поэтому влияния сейчас практически нет: «Нет худа без добра — здесь мы в определенной степени застрахованы».
О возможных контактах с Трампом
Экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что в качестве главы государства смог бы после беседы с Путиным урегулировать конфликт на Украине, но о проведении такой встречи сейчас «предметного разговора не было, никаких инициатив на этот счет не было».
«На высшем уровне сейчас каких-либо контактов с Вашингтоном нет», а «как таковые отношения находятся в своей низшей точке».
Во время Трампа общение было более насыщенное, хотя не беспроблемное.
Об условиях для мирного процесса на Украине
«Все требования Москвы прекрасно известны. Ситуация де-факто и новые реалии также прекрасно известны. Без учета этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен».
О российско-китайском диалоге
«Российско-китайский диалог продолжается. Он носит дружественный, партнерский, стратегический характер. Он будет продолжаться. Отношения многоплановые, важны для обеих сторон, и обе стороны с большим вниманием относятся к теме дальнейшего развития этих отношений».
«Каждое общение лидеров двух стран является дополнительным импульсом для активизации взаимодействия по самым различным отраслям».
Кремль пока не анонсирует возможный визит председателя КНР Си Цзиньпина: «Такие визиты анонсируются синхронно по взаимной договоренности сторон».
Мы знаем, что сербы — наши большие друзья. И мы знаем, что Сербия подвергается беспрецедентному давлению со стороны коллективного Запада за свою дружественную позицию по отношению к нашей стране.
«Мы высоко ценим ту позицию, что страна до сих пор занимала». В Москве понимают, что «идеи, отличные от генеральной линии Белграда, не всегда популярны» среди простых сербов, и продолжат «по-партнерски обсуждать» с Сербией самые важные вопросы двусторонней повестки.
О поставках атомных подлодок Австралии
«Возникает очень много вопросов, связанных с проблематикой нераспространения. И конечно, здесь нужна особая транспарентность».