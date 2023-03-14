Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных ракет

Министр обороны Сергей Шойгу во время посещения корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения, сообщает пресс-служба ведомства.
«Главная задача на сегодняшний день — это надо увеличивать вдвое производство. Я думаю, вам по силам», — сказал Шойгу на совещании с руководством корпорации.
Он отметил, что по отдельным новейшим образцам вооружения предприятию удалось перейти не на опытное, а на серийное производство.
«Эти изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран», — подчеркнул глава российского Минобороны.
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» была создана в январе 2002 года и на данный момент компания имеет около 40 предприятий по всей стране, ее штаб-квартира расположена в подмосковном Королеве. Корпорация занимается производством как военной, так и гражданской продукции, разрабатывает многоцелевые управляемые ракеты, противорадиолокационные, противокорабельные ракеты, ракетные комплексы, ракеты класса «воздух-воздух», корректируемые авиабомбы, вооружение для Военно-морского флота, снаряжение, блоки неуправляемых ракет и ракеты-мишени.
В декабре 2022 года глава нацразведки США Эврил Хейнс заявила, что производство необходимого количества высокоточных ракет станет вызовом для России. В январе текущего года генеральный директор госкорпорации «Ростех», которая как раз и занимается производством боеприпасов, Сергей Чемезов назвал «полной ерундой» сообщения в западных СМИ о нехватке у российских военных снарядов для ведения военной операции. «Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то, это полная ерунда», — сказал он.
Позже Чемезов заявлял, что с февраля этого года предприятия «Ростеха» более чем в 50 раз увеличили объемы производства некоторой военной продукции. В первую очередь речь идет о боеприпасах. «Конечно, там объемы колоссальные», — говорил он.