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15:14 (мск), источник: РБК

Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных ракет

Такое поручение министр обороны дал во время посещения корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Он отметил, что предприятие смогло начать серийное производство некоторых новейших образцов оружия, которого нет у других стран.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

Министр обороны Сергей Шойгу во время посещения корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения, сообщает пресс-служба ведомства.

«Главная задача на сегодняшний день — это надо увеличивать вдвое производство. Я думаю, вам по силам», — сказал Шойгу на совещании с руководством корпорации.

Он отметил, что по отдельным новейшим образцам вооружения предприятию удалось перейти не на опытное, а на серийное производство.

«Эти изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран», — подчеркнул глава российского Минобороны.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» была создана в январе 2002 года и на данный момент компания имеет около 40 предприятий по всей стране, ее штаб-квартира расположена в подмосковном Королеве. Корпорация занимается производством как военной, так и гражданской продукции, разрабатывает многоцелевые управляемые ракеты, противорадиолокационные, противокорабельные ракеты, ракетные комплексы, ракеты класса «воздух-воздух», корректируемые авиабомбы, вооружение для Военно-морского флота, снаряжение, блоки неуправляемых ракет и ракеты-мишени.

В декабре 2022 года глава нацразведки США Эврил Хейнс заявила, что производство необходимого количества высокоточных ракет станет вызовом для России. В январе текущего года генеральный директор госкорпорации «Ростех», которая как раз и занимается производством боеприпасов, Сергей Чемезов назвал «полной ерундой» сообщения в западных СМИ о нехватке у российских военных снарядов для ведения военной операции. «Разговоры, которые сегодня ведут наши недруги, о том, что у России якобы заканчиваются ракеты, снаряды, еще что-то, это полная ерунда», — сказал он.

Позже Чемезов заявлял, что с февраля этого года предприятия «Ростеха» более чем в 50 раз увеличили объемы производства некоторой военной продукции. В первую очередь речь идет о боеприпасах. «Конечно, там объемы колоссальные», — говорил он.

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