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21:55 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны прокомментировало инцидент с американским БПЛА над Черным морем

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Американский беспилотник MQ-9 упал в Черное море из-за собственного резкого маневрирования, российские истребители с ним в контакт не вступали, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

Там уточнили, что инцидент произошел сегодня утром в районе Крыма. По данным ведомства, дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции.

После обнаружения беспилотника в воздух подняли истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.

«В результате резкого маневрирования в районе 9:30 мск беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с дроном. После вылета они благополучно вернулись на аэродром базирования.

Ранее сегодня Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9. Там уточнили, что после этого дрон упал в международные воды. Утверждалось, что незадолго до инцидента Су-27 якобы совершал «небезопасные» маневры.

Президента США Джо Байдена проинформировали о происшествии. Госдепартамент также вызвал посла России Анатолия Антонова. По словам пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, представители Соединенных Штатов выразят дипломату «резкое неудовлетворение» из-за «непрофессионального перехвата». Кроме того, он сообщил, что посол в Москве Линн Трейси «ранее сегодня донесла до российского МИД серьезное заявление» в связи с произошедшим.

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