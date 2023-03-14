Минобороны прокомментировало инцидент с американским БПЛА над Черным морем

Там уточнили, что инцидент произошел сегодня утром в районе Крыма. По данным ведомства, дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции.
После обнаружения беспилотника в воздух подняли истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.
«В результате резкого маневрирования в районе 9:30 мск беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», — сообщили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с дроном. После вылета они благополучно вернулись на аэродром базирования.
Ранее сегодня Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9. Там уточнили, что после этого дрон упал в международные воды. Утверждалось, что незадолго до инцидента Су-27 якобы совершал «небезопасные» маневры.
Президента США Джо Байдена проинформировали о происшествии. Госдепартамент также вызвал посла России Анатолия Антонова. По словам пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, представители Соединенных Штатов выразят дипломату «резкое неудовлетворение» из-за «непрофессионального перехвата». Кроме того, он сообщил, что посол в Москве Линн Трейси «ранее сегодня донесла до российского МИД серьезное заявление» в связи с произошедшим.