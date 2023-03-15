Россияне смогут получить возмещение по вкладам через «Госуслуги» Вкладчики уже с будущего года смогут дистанционно получать возмещения по депозитам в случае отзыва лицензии и банкротства их кредитной организации
Фоторепортажи
20Землетрясение на юго-востоке Турции
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
Главное
Главные новости к вечеру 14 марта
00:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский посол назвал провокацией инцидент с дроном над Черным морем

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал провокацией инцидент с американским дроном MQ-9 над Черным морем. Его слова передает ТАСС.

Источник: AFP/ВВС США

По словам дипломата, российская сторона не применяла оружие против беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Как подчеркнул Антонов, Россия не стремится к конфронтации с США и добивается прагматичного сотрудничества. «Я хочу подчеркнуть, что российские летчики действовали очень профессионально», — добавил он.

Ранее Анатолий Антонов прибыл в Госдеп США. Пресс-секретарь американского ведомства Нед Прайс сообщил, что Вашингтон намерен передать российскому «резкое неудовлетворение из-за непрофессионального перехвата».

Инцидент с российским истребителем Су-27 и американским беспилотником MQ-9 над Черным морем произошел 14 марта. Позже Минобороны России заявило, что дрон США упал в Черное море из-за резкого маневрирования. Поднятые на перехват российские истребители с БПЛА в контакт не вступали, оружия не применяли.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Индия решила не нарушать антироссийские санкции
В Кремле ответили на вопрос о переименовании России в Московию
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия