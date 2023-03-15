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03:34 (мск), источник: © РИА Новости

Депутат Госдумы рассказал о новых поправках в закон «О гражданстве»

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Поправки в закон «О гражданстве», поступившие в комитет Госдумы по делам СНГ, предполагают лишение приобретенного гражданства России за измену родине и дискредитацию специальной военной операции, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Константин Затулин.

Источник: © РИА Новости

«Такие поправки есть… связано с нарушениями закона, изменой родине, это связано сейчас с деятельностью, связанной с дискредитацией там специальной военной операции, всего остального, вот такого рода вещи там предусмотрены», — сказал он.

В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля 2022 года, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.

Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

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