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05:29 (мск), источник: © РИА Новости

Посол Антонов назвал недопустимой деятельность США у российских границ

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов после инцидента с американским беспилотником назвал недопустимой деятельность военных США в непосредственной близости от границ России.

Источник: © РИА Новости

«Вызывает озабоченность недопустимая деятельность военных США в непосредственной близости от наших границ. Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты», — говорится в заявлении.

Российский посол подчеркнул, что американские беспилотники собирают развединформацию, которую Киев затем использует для ударов по России. По словам Антонова, российская сторона рассчитывает, что США «прекратят полеты вблизи российских рубежей».

Ранее Антонов заявил, что Россия рассматривает как провокацию инцидент с американским беспилотником в Черном море.

Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в МО РФ.

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