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05:32 (мск), источник: ТАСС

В Японии впервые за 70 лет депутата лишили мандата за прогулы

Ёсикадзу Хигаситани не явился и на само голосование по лишению мандата.

Источник: Reuters

ТОКИО, 15 марта. /ТАСС/. Верхняя палата парламента Японии в среду большинством голосов лишила мандата депутата Ёсикадзу Хигаситани — бывшего YouTube-блогера, известного под псевдонимом GaaSyy, за систематические прогулы. Прямая трансляция голосования велась на сайте парламента.

Это первый случай за более чем 70 лет, когда депутата японского парламента лишают мандата. Хигаситани после избрания в прошлом году не посетил ни одной сессии парламента, что вызвало резкую критику со стороны других депутатов. Примечательно, что на самом голосовании Хигаситани также не присутствовал — в настоящее время он находится за границей. За лишение его мандата проголосовали 235 членов верхней палаты парламента, против — только один.

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