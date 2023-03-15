Как отметил Херш, ситуация на Украине может развернуться для США по сценарию вьетнамской кампании, так как, несмотря на поставки оружия, войска киевского режима могут не выдержать.
«Мне говорят, что игра будет такая: “это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян”, что не одурачит мир, не одурачит нас, надеюсь. Это мы воюем с россиянами. Но зачем нам это делать?» — задался вопросом журналист-расследователь.
Херш также напомнил об опыте сражений под Сталинградом, когда советская армия сумела переломить ход битвы.
«Да ладно, мы действительно хотим ввязываться в драку с этими ребятами? Не думаю», — заметил он.
На прошлой неделе автор расследования о причастности США ко взрывам на «Северных потоках» заявил, что администрацией президента США Джо Байдена во внешней политике движет ненависть к его коллеге Владимиру Путину и коммунизму.
Российский лидер 26 февраля в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что поставки оружия Украине из стран НАТО делают Запад участником конфликта и соучастником преступлений Киева.