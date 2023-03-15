Выявлена химическая реакция, повлиявшая на зарождение жизни Все дело в особом белке.
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
14Выбраны лучшие подводные снимки года
11:08 (мск), источник: © РИА Новости

Херш: США могут вмешаться в конфликт на Украине в случае провала ВСУ

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Силы США могут напрямую вмешаться в украинский кризис в случае провала ВСУ, заявил американский журналист, автор расследования о диверсии на «Северных потоках» Сеймур Херш на встрече американской неправительственной организации «Комитет за республику».

Спецоперация на Украине
Источник: U.S. Army's Office of the Chief of Public Affairs

Как отметил Херш, ситуация на Украине может развернуться для США по сценарию вьетнамской кампании, так как, несмотря на поставки оружия, войска киевского режима могут не выдержать.

«Мне говорят, что игра будет такая: “это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян”, что не одурачит мир, не одурачит нас, надеюсь. Это мы воюем с россиянами. Но зачем нам это делать?» — задался вопросом журналист-расследователь.

Херш также напомнил об опыте сражений под Сталинградом, когда советская армия сумела переломить ход битвы.

«Да ладно, мы действительно хотим ввязываться в драку с этими ребятами? Не думаю», — заметил он.

На прошлой неделе автор расследования о причастности США ко взрывам на «Северных потоках» заявил, что администрацией президента США Джо Байдена во внешней политике движет ненависть к его коллеге Владимиру Путину и коммунизму.

Российский лидер 26 февраля в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что поставки оружия Украине из стран НАТО делают Запад участником конфликта и соучастником преступлений Киева.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Вы роете яму'. В Сети ужаснулись заявлению главы ЕК о России
Американский офицер раскрыл, где США откроют новый фронт против России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта