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10:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Американский телеканал смоделировал падение дрона США в Черном море

Американский телеканал CBS смоделировал падение дрона MQ-9 Reaper в Черном море. Примерный сценарий падения показали в эфире канала.

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На записи видно, как над морем летят два объекта — российский истребитель и американский беспилотник. В один момент самолет снижается ближе к воде, после чего снова взлетает вверх. В то же время, после совершенного истребителем маневра, MQ-9 Reaper переворачивается и падает.

О том, что российский истребитель встретился с беспилотником США над Черным морем, стало известно во вторник, 14 марта. В Минобороны России подтвердили падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9. В ведомстве заявили, что дрон летел с выключенными транспондерами и зашел за границы в районе Крыма. БПЛА двигался в направлении госграницы России.

По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, Россия пока не поднимала обломки дрона. Помимо этого, он подтвердил, что перехваченный над Черным морем беспилотник MQ-9 США выполнял миссию по разведке. Позднее также стало известно, что Соединенные Штаты намерены продолжить полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент с российским истребителем и американским БПЛА MQ-9.

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