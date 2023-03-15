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12:44 (мск), источник: © РИА Новости

В Белом доме рассказали о планах на упавший над Черным морем беспилотник

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вашингтон пытается не допустить попадания упавшего над Черным морем американского беспилотника в чужие руки, сообщил CNN координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Источник: U.S. Army's 10th Mountain Division

«США предприняли шаги для защиты нашей собственности в отношении этого конкретного беспилотника. Очевидно, что мы не хотим, чтобы кто-то заполучил его, кроме нас», — заметил чиновник.

Представитель Белого дома отказался сообщать подробности о каких-либо мерах по этому делу.

До этого Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден проинформировали о произошедшем недалеко от Крыма инциденте.

Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в ведомстве.

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