В Белом доме рассказали о планах на упавший над Черным морем беспилотник

«США предприняли шаги для защиты нашей собственности в отношении этого конкретного беспилотника. Очевидно, что мы не хотим, чтобы кто-то заполучил его, кроме нас», — заметил чиновник.
Представитель Белого дома отказался сообщать подробности о каких-либо мерах по этому делу.
До этого Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден проинформировали о произошедшем недалеко от Крыма инциденте.
Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в ведомстве.