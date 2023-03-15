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11:56 (мск), источник: © РИА Новости

Совфед одобрил ужесточение ответственности за дискредитацию участников СВО

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее закон приняла Госдума.

Документом ужесточается наказание за дискредитацию Вооруженных сил РФ (280.3 УК РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»).

Сейчас максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы.

Поправки не только вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, но и поднимают порог наказания по всей статье, увеличивая санкцию до семи лет лишения свободы за подобные деяния.

Изменения вносятся и в статью, регулирующую ответственность за фейки о ВС РФ (207.3 УК РФ), распространяя наказание за подобные деяния и в отношении добровольческих формирований. Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, закон устанавливает уголовную ответственность за незаконное проникновение на важный государственный объект, сооружение на коммуникациях, к специальному грузу, охрана которых осуществляется войсками Росгвардии, с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Соответствующие изменения вносятся в часть первую статьи 215.4 «Незаконное проникновение на охраняемый объект» УК РФ.

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