12:41 (мск), источник: © РИА Новости
Сенаторы одобрили закон о доставке пенсий наличными Почтой России
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Совфед одобрил закон об исключительном праве Почты России на доставку пенсий наличными денежными средствами.
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«Из пенсионеров, получающих пенсию наличными денежными средствами, около 13%, или 1,5 миллиона человек, по их заявлению получают пенсии через иные организации, занимающиеся доставкой пенсий (105 организаций в 19 субъектах Российской Федерации)», — говорится в заключении социального комитета Совфеда.
Также законом предусмотрена отмена идентификации физических лиц при почтовых переводах до 15 тысяч рублей в специально оговорённых случаях, запрет реализации государственных знаков почтовой оплаты ниже номинальной стоимости и меры для завершения мероприятий по формированию имущественного комплекса АО «Почта России».
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением его положений, касающихся доставки страховых пенсий организациями федеральной почтовой связи, которые вступают в силу с 1 мая 2023 года.