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Спецоперация на Украине
13:51 (мск), источник: © РИА Новости

Инцидент с дроном может изменить мнение США о помощи Украине, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Инцидент с американским беспилотником MQ-9 в Черном море может усилить поддержку в США мнения, что помощь Украине не входит в вопросы собственной нацбезопасности Штатов, говорится в материале телеканала CNN.

Источник: US Air Force

Отмечается, что экс-президент США Дональд Трамп и другой возможный претендент на пост главы страны от Республиканской партии Рон Десантис ясно дают понять, что поддержка Киева может оказаться «под угрозой» в случае их прихода в Белый дом.

«(После инцидента с беспилотником. — Прим. ред.) предупреждения Трампа, что только он может остановить третью мировую войну, и главный аргумент Десантиса о том, что спасение Украины не является основным интересом национальной безопасности США, вероятно, получат еще большую поддержку», — отметил обозреватель канала.

Произошедшее стало шагом в направлении «сценария, которого все боялись» — прямого столкновения между войсками США и России, говорится в публикации.

Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, беспилотник двигался в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду.

Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в ведомстве.

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