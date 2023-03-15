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14:05 (мск), источник: Газета.Ру

Песков прокомментировал рассылку повесток региональными военкоматами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рассылку повесток военкоматами в Воронежской и Пензенской областях.

Источник: РИА "Новости"

«Это обычная практика. Нужно уточнять, обновлять данные. В этих рамках продолжается работа», — заявил представитель Кремля.

Также он еще раз прокомментировал информацию о возможности новой волны мобилизации в РФ.

«Никаких обсуждений не ведется. По обновлению базы (военкоматов. — “Газета.Ru”) работа все время ведется», — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне Песков также заявлял, что в Кремле не обсуждают возможность проведения второй волны мобилизации.

14 марта власти Воронежской области сообщили, что региональный военный комиссариат и администрации муниципалитетов начинают вручение повесток местным жителям. Там рассказали, что рассылка повесток связана с актуализацией данных воинского учета.

15 марта в социальных сетях жители Пензенской области сообщили, что местным жителям разносят повестки в военкомат. В самом военном комиссариате региона объяснили это необходимостью уточнения личных данных, а также проведением военных сборов.

10 марта Минобороны России сообщало, что не проводит и не планирует дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации.

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