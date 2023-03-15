Нарусова объяснила, почему проголосовала против закона о дискредитации СВО

По результатам голосования только один голос был «против», убедился корреспондент РИА Новости.
«Да (проголосовала против), потому что мне не объяснили, в чём разница между критикой и дискредитацией, а без критики это ненормальное общество», — ответила она на соответствующий вопрос агентства.
Совфед на заседании в среду одобрил закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса.
Также Нарусова высказалась против принятия закона, вводящего штрафы за публичные действия, направленные на дискредитацию оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.
По мнению законодателя, непонятно, почему не предлагается введение ответственности не за возможные противоправные деяния таких формирований, «а за слова об этих деяниях».
Документом ужесточается наказание за дискредитацию Вооруженных сил РФ (280.3 УК РФ — «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»).
Сейчас максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы. Поправки не только вводят ответственность за дискредитацию добровольцев, но и поднимают порог наказания по всей статье, увеличивая санкцию до семи лет лишения свободы за подобные деяния.
Изменения вносятся и в статью, регулирующую ответственность за фейки о ВС РФ (207.3 УК РФ), распространяя наказание за подобные деяния и в отношении добровольческих формирований. Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.