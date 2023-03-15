Визит Башара Асада, американский беспилотник и повестки. Главные темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Ожидается доклад главы надзорного ведомства Игоря Краснова.
В пятницу, 17 марта, в формате видеоконференции пройдет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В субботу — в годовщину воссоединения Крымского полуострова с Россией — ожидается еще одна видеоконференция.
Во второй половине дня Путин встретится с президентом Сирии Башаром Асадом. Переговоры в составе делегаций пройдут после 15:00 мск, после чего ожидается рабочий завтрак лидеров — формат сохранит название, несмотря на время проведения.
На повестке переговоров в первую очередь двусторонние отношения. В число тем для обсуждения войдут также послевоенное восстановление арабской республики и «продолжение сирийского урегулирования как такового с акцентом на абсолютный приоритет суверенитета и территориальной целостности Сирии».
«Безусловно, тема сирийско-турецких отношений будет так или иначе сегодня затрагиваться».
В связи с инцидентом следует «ориентироваться на заявление министерства обороны, в котором четко сказано, что [российскими самолетами] никакие вооружения не применялись, физического контакта не было»: «Нам нечего добавить к заявлению министерства обороны».
Путину о произошедшем, «конечно же, докладывали»:
По итогам случившегося на высшем уровне «никаких контактов не было». «Что касается двусторонних отношений, то мы знаем, что они, наверное, находятся в своей низшей точке, весьма плачевном состоянии».
«Разумеется, каждая из стран будет отстаивать свои интересы». «При этом Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога. Не отказывается и сейчас».
Рассылка повесток для сверки документов военкоматами Воронежской и Пензенской областей — это «обычная практика»: «Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять. И в этих рамках ведется постоянная работа».