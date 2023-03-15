Фотогалерея: в Японии сакура зацвела раньше срока По мнению специалистов, пик цветения придется на 22 марта
Фоторепортажи
20Землетрясение на юго-востоке Турции
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
Главное
Спецоперация на Украине
14:36 (мск), источник: РБК

Песков опроверг заявления Киева о планах перенести столицу России

Утверждения Киева о планах российских властей перенести столицу вглубь страны не соответствуют действительности, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: AP 2022

«Это неправда», — сказал Песков. Об обсуждении в России переноса столицы из Москвы 14 марта заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В конце октября прошлого года президент Владимир Путин говорил, что в переносе столицы нет необходимости. По его словам, исторически и ментально центр России ассоциируется с Москвой. В то же время глава государства признал проблему излишней централизации и поддержал частичную децентрализацию.

В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу на встрече с представителями Сибирского отделения РАН заявлял, что столицу России необходимо перенести в Сибирь. По его мнению, там также следует построить три-пять крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Реакция Кремля на идею переименовать Россию
Мобилизованные записали видео и обратились к Путину с жалобой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Песков Дмитрий