22:48 (мск), источник: РБК
Путин назначил новым главой Чукотки министра из ЛНР
Владислав Кузнецов был вице-губернатором Курганской области с 2019 по 2021 год, в июне 2022 года его назначили первым зампредом правительства ЛНР.
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Президент Владимир Путин назначил и.о. главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
«В связи с заявлением Губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина о досрочном прекращении полномочий постановляю принять отставку губернатора Чукотского автономного округа Копина по собственному желанию. Назначить Кузнецова Владислава Гариевича временно исполняющим обязанности губернатора Чукотского автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Чукотского автономного округа», — говорится в указе.
Ранее два источника в администрации президента говорили РБК, что возглавлявший Чукотку последние 15 лет Роман Копин сам хотел уйти в отставку. Копин вступил в должность губернатора в июле 2008 года, сменив на данном посту Романа Абрамовича.
Пост вице-губернатора Кузнецов, которому 18 марта исполнится 54 года, занимал три года. В 2020 году он получил благодарность президента Владимира Путина за вклад в переход Курганской области на цифровое телевещание. Ранее он работал в «Сибуре» на различных должностях, в том числе советника гендиректора. Кузнецов также был депутатом госсобрания (курултая) Башкирии. В июле 2022 года против Кузнецова ввела санкции Великобритания.
В мае 2022 года Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав пяти регионов в связи с отставкой прежних по собственному желанию.
Врио главы Республики Марий Эл был назначен председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев. Врио губернатора Кировской области — референт кремлевского Управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов. Врио губернатора Рязанской области — глава Росстата Павел Малков. Врио главы Саратовской области — председатель правительства области, вице-губернатор Роман Бусаргин. Врио главы Томской области — замначальника кремлевского Управления по внутренней политике Владимир Мазур.