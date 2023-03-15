Шойгу указал шефу Пентагона на «провокационный характер» инцидента с беспилотником

В ведомстве напомнили, что 15 марта по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу и Остина. «Основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением беспилотного летательного аппарата США 14 марта с. г. в Черном море», — заявили в министерстве.
Шойгу указал американскому коллеге, что причиной инцидента с беспилотником США стало несоблюдение Америкой заявленной РФ зоны ограничения полетов. Он также отметил, что полеты беспилотников США у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки.
«Отмечено, что полеты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне. Российская Федерация не заинтересована в таком развитии событий, но на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно», — приводит ведомство слова министра.
«Крупнейшие ядерные державы должны действовать максимально ответственно, в том числе сохраняя военные каналы связи для обсуждения любых кризисных ситуаций», — сообщили в министерстве по итогам разговора.
Как напомнили в российском военном ведомстве, в среду по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу и Остина.