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23:06 (мск), источник: ТАСС

Шойгу указал шефу Пентагона на «провокационный характер» инцидента с беспилотником

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Основное внимание во время переговоров министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и его американского коллеги Ллойда Остина было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением беспилотника США над Черным морем. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве напомнили, что 15 марта по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу и Остина. «Основное внимание было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением беспилотного летательного аппарата США 14 марта с. г. в Черном море», — заявили в министерстве.

Шойгу указал американскому коллеге, что причиной инцидента с беспилотником США стало несоблюдение Америкой заявленной РФ зоны ограничения полетов. Он также отметил, что полеты беспилотников США у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки.

«Отмечено, что полеты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне. Российская Федерация не заинтересована в таком развитии событий, но на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно», — приводит ведомство слова министра.

«Крупнейшие ядерные державы должны действовать максимально ответственно, в том числе сохраняя военные каналы связи для обсуждения любых кризисных ситуаций», — сообщили в министерстве по итогам разговора.

Как напомнили в российском военном ведомстве, в среду по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры Шойгу и Остина.

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