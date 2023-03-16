США и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией, рассказали в МИД

«Очень много примеров такого рода. Прежде всего, буквально осаждают африканских лидеров и африканские органы власти, парламенты, делегации, которые чуть ли не ежедневно приезжают как из Вашингтона, так и из других англосаксонских стран: из Канады, Великобритании, а так же из Евросоюза. Они чуть ли не требуют прекратить сотрудничество с Россией», — сказал он.
Дипломат обратил внимание на высказывание главы минфина США Джанет Йеллен о том, что она обсуждала антироссийские санкции во всех странах, которые посещала в ходе своего африканского турне, а также напомнил об ее угрозах быстро и решительно отреагировать на нарушение этих санкций.
«Это еще один пример шантажа, откровенного диктата и угроз, которые никак не могут быть приняты в современном мире», — резюмировал Озеров.
Первый саммит «Россия-Африка» прошел в октябре 2019 года в Сочи. Второй саммит запланирован на июль 2023-го в Санкт-Петербурге.