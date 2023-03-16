Россияне смогут получить возмещение по вкладам через «Госуслуги» Вкладчики уже с будущего года смогут дистанционно получать возмещения по депозитам в случае отзыва лицензии и банкротства их кредитной организации
Фоторепортажи
9Лучшие снимки конкурса медицинских фотографий
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
Главное
Спецоперация на Украине
07:54 (мск), источник: © РИА Новости

США и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией, рассказали в МИД

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Делегации из США, Канады и Евросоюза в преддверии второго саммита «Россия-Африка» «осаждают» африканских лидеров с требованием чуть ли не прекратить сотрудничество с Москвой, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.

Источник: © РИА Новости

«Очень много примеров такого рода. Прежде всего, буквально осаждают африканских лидеров и африканские органы власти, парламенты, делегации, которые чуть ли не ежедневно приезжают как из Вашингтона, так и из других англосаксонских стран: из Канады, Великобритании, а так же из Евросоюза. Они чуть ли не требуют прекратить сотрудничество с Россией», — сказал он.

Дипломат обратил внимание на высказывание главы минфина США Джанет Йеллен о том, что она обсуждала антироссийские санкции во всех странах, которые посещала в ходе своего африканского турне, а также напомнил об ее угрозах быстро и решительно отреагировать на нарушение этих санкций.

«Это еще один пример шантажа, откровенного диктата и угроз, которые никак не могут быть приняты в современном мире», — резюмировал Озеров.

Первый саммит «Россия-Африка» прошел в октябре 2019 года в Сочи. Второй саммит запланирован на июль 2023-го в Санкт-Петербурге.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На Западе сообщили о крушении ключевого укрепления ВСУ в Артемовске
'Скоро все начнется'. Американский разведчик рассказал, что ждет ВСУ
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕСдипломатия