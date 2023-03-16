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12:58 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле прокомментировали заявление Госдепа о ДСНВ

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Россия приостановила своё участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Госдепа США о том, что РФ до сих пор связана условиями ДСНВ.

Источник: Reuters

Ранее в Госдепе заявили, что США считают, что приостановка Москвой участия в ДСНВ «юридически некорректна», то есть РФ до сих пор связана условиями договора.

Я думаю, что разъяснения на заявления госдепа будет давать наше министерство иностранных дел. Всё-таки их прерогатива. Мы же можем ещё раз напомнить, что по решению президента Россия приостановила своё участие.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.

Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что ситуация с ДСНВ не повлияет на возможности России и далее обеспечивать ее национальную безопасность. По его словам, контакты России и США по теме ДСНВ продолжатся, но больших результатов не ожидается. Он также отмечал, что при наличии политической воли Лондон и Париж можно было бы подключить к действующему российско-американскому договору, в таком случае можно было бы найти и нужные юридические приемы, и соответствующие формулировки.

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