Съезд РСПП, расширение НАТО и «русофобская бацилла». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин скоро отправится в Московский международный дом музыки, где проходит пленарное заседание Российского союза промышленников и предпринимателей. Будет и отдельная встреча с членами бюро РСПП.
Затем, уже в Кремле, глава государства проведет с правительством РФ совещание по реализации задач, обозначенных в послании Федеральному собранию. С докладом по социальным вопросам выступит вице-премьер Татьяна Голикова, о состоянии финансов — первый вице-премьер Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов.
У совещания с кабмином будет закрытая часть, посвященная экономическому и инфраструктурному суверенитету России. С докладами выступят вице-премьеры Андрей Белоусов, Марат Хуснуллин, Денис Мантуров. Возможно, они сделают краткие сообщения о поднимавшихся темах уже по итогам мероприятия.
Вечером состоится рабочий визит в Москву президента Южной Осетии Алана Гаглоева, ранее отложенный из-за болезни политика.
На пятницу и субботу запланированы «две видео-конференц-связи, связанные с Крымом, и там будут, конечно, руководители Крыма».
Об итогах переговоров с президентом Сирии
Переговоры с Башаром Асадом были «весьма и весьма субстантивные», им предшествовали контакты на уровне МИД и Минобороны. «Главы государств заслушивали доклады министров по направлениям», в том числе руководящего межправительственной комиссией от Москвы главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина.
Принят ряд решений, которые помогут «выйти на очень важные документы», они вскоре будут подписаны. В число тем для обсуждения вошло и военно-техническое сотрудничество.
«Затрагивалась также тема нормализации отношений Сирии и Турции». Тем не менее встрече президентов этих двух стран «должен предшествовать целый ряд контактов на рабочем уровне», и он сейчас идет.
О подъеме упавшего в Черное море беспилотника США
«Это прерогатива военных». ВС РФ могут поднять американский беспилотник, «если они считают, что это необходимо» для интересов и безопасности России.
В связи с инцидентом «каналы связи были задействованы»: «Вы знаете, состоялись контакты по линии военных». «Были контакты по дипломатической линии».
Задействовалась ли существующая с холодной войны горячая линия, Песков не уточнил.
«По решению президента Россия приостановила свое участие» в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, несмотря на заявления Госдепартамента о непризнании такого шага.
«Я думаю, что разъяснение на заявление Госдепа будет давать наше министерство иностранных дел».
О присоединении Финляндии и Швеции к НАТО
Мы неоднократно выражали сожаление в связи с такой ориентацией на членство в альянсе Финляндии и Швеции. Неоднократно говорили, что Россия не представляет угрозы для этих стран никоим образом.
«У нас нет никаких споров с этим странами, и эти страны никогда не претендовали на то, чтобы стать антироссийскими. Они не представляли для нас угрозы, и, соответственно, никакой угрозы от нас не происходило для них».
В свою очередь, Турция, от которой зависит присоединение двух северных стран к НАТО, — член альянса, «у нее в этом плане есть своя линия, у нее есть свои внутринатовские проблемы».
О якобы существующем плане сближения РФ и Молдавии
Мне не известно ничего о существовании такого плана. Я не исключаю, что это какая-то очередная фальшивка, которых очень много сейчас публикуется в СМИ западных.
При этом Россия «всегда была, есть и остается открытой для налаживания добрососедских, взаимовыгодных отношений, в том числе с Молдавией».
РФ жаль, что нынешние власти Молдавии «поражены такой русофобской инфекцией, бациллой», и имеют «не основанные ни на чем предубеждения в отношении Москвы».
Об экс-губернаторе Чукотки
Кремлю пока неизвестно о карьерных перспективах экс-губернатора Чукотки Романа Копина. «Если будут какие-то решения приниматься, будем вас информировать».