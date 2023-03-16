Путин: экономика России начинает развиваться по новой модели

«Активная, созидательная позиция РСПП и бизнес-сообщества в целом особенно востребована сейчас, когда российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, о чем было сказано недавно в послании Федеральному собранию», — сказал Владимир Путин.
Глава государства отметил, что России удалось компенсировать закрытие западных рынков и в целом внешнеторговый оборот РФ в прошлом году вырос более чем на 8%. Профицит торгового баланса в 2022 году составил $332 млрд.
«Мы с вами находимся в Доме музыки — вот такая хорошая музыка», — отметил глава государства.
Президент отметил, что европейские страны пытаются всех убедить в скором коллапсе экономики РФ, «а при этом инфляция у них выше».
Ожидается, что по итогам марта инфляция в РФ составит около 4%, отметил Владимир Путин. Рост розничного товарооборота, по словам президента, в апреле выйдет на 5%, в его основе стабильность рынка труда, снижение инфляции и рост зарплат.
Для участия в ежегодном съезде РСПП Владимир Путин прибыл в Московский международный дом музыки. Это первая встреча главы государства с ведущими российскими предпринимателями с 24 февраля 2022 года. В мероприятии принимают участие около 1 тыс. делегатов, среди которых — крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, члены правительства России, главы министерств и ведомств.