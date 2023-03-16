Белый дом выступил против перемирия на Украине «прямо сейчас»

«По нашей оценке, перемирие сейчас ознаменовало бы очередное нарушение Россией Устава ООН», — сказал Кирби, комментируя мирный план Китая по урегулированию на Украине.
Это привело бы к дальнейшему укреплению позиций ВС РФ на Украине и перегруппировке российских сил «для возобновления атак», считает представитель Белого дома. Он добавил, что договор «должен включать и предусматривать интересы Украины и быть решением, принятым Киевом».
Напомним, 24 февраля Китай представил план по мирному урегулированию конфликта на Украине, в котором звучит призыв к Западу отказаться от менталитета холодной войны и односторонних санкций, а Киеву предлагается пойти на прямые переговоры с Москвой и прекратить боевые действия. В Европе идеи раскритиковали. А Зеленский назвал план Китая простыми размышлениями.