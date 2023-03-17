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04:39 (мск), источник: РБК

Нетаньяху объяснил отказ поставлять оружие Киеву соглашением с Россией

Израильский премьер сообщил, что его страна ограничена в вопросе оказания Киеву помощи из-за договоренностей с Россией, касающихся Сирии. Однако Израиль помогает Киеву в области гражданской обороны и систем раннего предупреждения.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Израиль ограничен в оказании военной помощи Украине из-за давних договоренностей с Россией по Сирии, сообщил израильский премьер Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Трансляция шла на YouTube.

«Должен сказать, у нас сложная ситуация. Израильские и российские пилоты летают в непосредственной близости друг от друга в воздушном пространстве Сирии», — сказал премьер. Это происходит в рамках заключенных несколько лет назад договоренностей с Россией, в рамках которых Израиль хотел предотвратить появление «третьего фронта» со стороны Сирии. «Мы договорились, что не будем сбивать наши самолеты», — сказал он.

В то же время, сказал Нетаньяху, Израиль оказывает Украине не только гуманитарную помощь, но и помощь в гражданской обороне, отметив, что речь идет о системах раннего оповещения при воздушной тревоге. По словам премьера, израильские разработки в этой области «позволяют, избежать того, чтобы вся страна или целые регионы скрывались в бомбоубежищах» (цитата по ТАСС).

После начала российской военной операции власти Израиля не раз заявляли, что страна оказывает Украине только гуманитарную помощь. Киев просил передать ему системы ПВО, но Израиль не соглашался. В феврале Нетаньяху пообещал, что израильское правительство изучит возможность поставок оружия Украине и не исключил передачи Киеву системы ПВО «Железный купол». Премьер подчеркнул, что решение будет принято в соответствии с национальными интересами. 15 марта Axios сообщил со ссылкой на источники, что Израиль утвердил экспортные лицензии на возможную продажу систем подавления дронов, которые могут помочь Украине противостоять беспилотникам.

Наталия Анисимова

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