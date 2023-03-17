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Спецоперация на Украине
08:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Украина намерена через три года наладить производство ядерного топлива

Украина планирует через три года начать производить ядерное топливо для атомных энергоблоков, которое в дальнейшем будет экспортировать в другие страны. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте министерства энергетики Украины.

Источник: AP 2022

В сообщении пресс-службы Минэнерго отмечается, что в настоящее время Украина приступила к производству составных частей топливных сборок типа ВВЭР-1000, а в дальнейшем планирует запустить производство сборок для реакторов ВВЭР-440. Проект реализует «Энергоатом» в сотрудничестве с американской компанией Westinghouse.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, на предприятии будут производиться тепловыделяющие сборки ядерных реакторов атомных электростанций. Завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков планируется в текущем году, в 2024 году — на промышленное производство головок для топливных кассет. Компоненты будут использовать для производства ядерного топлива для нужд «Энергоатома» на предприятии Westinghouse в городе Вестерос в Швеции.

В перспективе Украина рассчитывает стать поставщиком ядерного топлива для европейских стран, где работают атомные электростанции с реакторами типа ВВЭР-440, для которых на данный момент нет аналогов российскому топливу, отметил министр. Среди таких стран — Чехия, Словакия, Финляндия и Болгария.

Американская Westinghouse начала промышленные поставки ядерного топлива на Украину еще в 2011 году. В августе 2021-го Украина подписала с Westinghouse меморандум о строительстве энергоблока на Хмельницкой АЭС, а также еще четырех блоков. В том же году украинские власти объявили о намерении отказаться от российского ядерного топлива, заменив его поставками из США. После начала российской военной операции Украина полностью отказалась от закупки ядерного топлива из России.

Милена Костерева

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