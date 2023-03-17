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13:10 (мск), источник: Газета.Ру

CNN: США отправили на место крушения беспилотника MQ-9 в Черном море еще один дрон Reaper

После того, как американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черном море, США отправили на место его крушения еще один такой же дрон. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источников.

Источник: AFP 2022

По их словам, в Пентагоне не намерены полностью прекращать полеты беспилотников над акваторией Черного моря до завершения расследования инцидента.

Источники рассказали, что второй беспилотник должен был осмотреть место ЧП, а также провести наблюдение за российскими военными и их предполагаемыми попытками извлечь со дна обломки БПЛА.
Источник: Алина Джусь/«Газета.Ru»

На фоне этого, по данным CNN, в Министерстве обороны США намерены проанализировать затраты и выгоды от выполнения таких миссий, взвесив потенциальную ценность разведывательных данных в районе Черного моря с риском эскалации напряженности в отношениях с Россией. Также источники рассказали, американские военные рассматривают возможность запустить над Черным морем в ближайшие дни еще один беспилотник.

Во время загрузки произошла ошибка.

15 марта Пентагон заявил, что российские истребители Су-27 перехватили в небе над акваторией Черного моря американский БПЛА MQ-9 Reaper, а один из них задел его крылом, повредив винт. В результате его пришлось «вынужденно утопить» самим американцам.

Следите за развитием темыИнцидент с дроном США в Черном море
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