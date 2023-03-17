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09:10 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев заявил, что американцы «вконец оборзели»

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о ситуации с американским беспилотником, заявил, что американцы «вконец оборзели» и церемониться с ними не надо, хотя контакты военных нужны.

Источник: © РИА Новости

«В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно, — написал он в своем телеграм-канале. — Особенно на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора Грэма о том, что надо сбивать российские самолеты. Кстати, и с такими людьми иногда случаются авиационные происшествия».

Медведев отметил, что международной конвенции на эту тему нет, а внутреннее законодательство только формируется. При этом он напомнил, что Воздушный кодекс оперирует терминами «запретные зоны» и «зоны с ограничениями», они устанавливаются правительством, и беспилотники тоже должны соблюдать эти правила. «Особенно в период боевых действий, о чем известно всем пользователям воздушного пространства. Тем более, что момент входа на самолете или БПЛА в территориальное море подчас затруднительно отфиксировать. А это часть нашей территории, на которую распространяется наш суверенитет», — заявил он.

По данным Минобороны России, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, для идентификации нарушителя были подняты в воздух российские истребители. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны РФ.

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