Медведев заявил, что американцы «вконец оборзели»

«В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно, — написал он в своем телеграм-канале. — Особенно на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора Грэма о том, что надо сбивать российские самолеты. Кстати, и с такими людьми иногда случаются авиационные происшествия».
Медведев отметил, что международной конвенции на эту тему нет, а внутреннее законодательство только формируется. При этом он напомнил, что Воздушный кодекс оперирует терминами «запретные зоны» и «зоны с ограничениями», они устанавливаются правительством, и беспилотники тоже должны соблюдать эти правила. «Особенно в период боевых действий, о чем известно всем пользователям воздушного пространства. Тем более, что момент входа на самолете или БПЛА в территориальное море подчас затруднительно отфиксировать. А это часть нашей территории, на которую распространяется наш суверенитет», — заявил он.
По данным Минобороны России, утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. По данным министерства, БПЛА двигался в сторону границы России в Крыму, для идентификации нарушителя были подняты в воздух российские истребители. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отметили в Минобороны. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны РФ.