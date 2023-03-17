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10:38 (мск), источник: Ведомости

Кремль анонсировал визит Си Цзиньпина в Москву

Председатель КНР посетит Россию 20—22 марта по приглашению Путина.

Источник: Пресс-служба Президента России

20—22 марта председатель КНР Си Цзиньпин c государственным визитом посетит Москву, сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене», — следует из анонса Кремля.

Вместе с тем, как отметили в Кремле, в рамках этой встречи состоится подписание ряда важных двусторонних документов.

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