10:38 (мск), источник: Ведомости
Кремль анонсировал визит Си Цзиньпина в Москву
Председатель КНР посетит Россию
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«В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене», — следует из анонса Кремля.
Вместе с тем, как отметили в Кремле, в рамках этой встречи состоится подписание ряда важных двусторонних документов.
Новость дополняется.