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13:46 (мск), источник: © РИА Новости

Правительство Словакии одобрило передачу МиГ-29 Украине

ПРАГА, 17 мар — РИА Новости. Правительство Словакии одобрило передачу истребителей МиГ-29 Украине, сообщил и. о. премьера Эдуард Хегер, его цитирует сайт братиславской газеты Pravda.

Спецоперация на Украине
Источник: Wikimedia Commons

«Правительство приняло решение и единодушно одобрило международное соглашение о дарении МиГ-29 и систем ПВО Kub Украине», — сказал глава кабмина.

По словам премьера, с этим решением ознакомлены и согласны президент Словакии и спикер парламента.

Ранее словацкие СМИ сообщали, что ВВС республики располагают 11 истребителями МиГ-29. Как уточнял глава Минобороны Ярослав Надь, эти самолеты выведены из эксплуатации и уже несколько лет для них не ведется подготовка пилотов.

По данным местных СМИ, Словакия в рамках оплаты советского долга получила из России в первой половине 1990-х годов 12 истребителей МиГ-29. Один из них позднее потерпел аварию из-за недостатка топлива.

Из оставшихся 11 самолетов один будет передан в музей, остальные могут отправить на Украину.

Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

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