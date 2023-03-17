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Спецоперация на Украине
14:04 (мск), источник: ТАСС

Визит Си Цзиньпина, правильность СВО и утилизация западной техники. Темы брифинга Пескова

Визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина, свидетельства обоснованности начала российской специальной военной операции на Украине, а также необходимость гибкого подхода к компаниям из недружественных стран стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Президент России работает в Кремле. Он проведет совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Это «предметное и конкретное» мероприятие.

В течение дня у Путина ожидаются различные встречи и совещания, часть из них, возможно, будут публичными.

Запланированы два международных телефонных разговора.

Вечером ожидается оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

О визите Си Цзиньпина

«Общение президента и председателя КНР начнется 20 марта во второй половине дня. Это будет общение один на один, будет неформальный обед. И уже непосредственно 21 марта будет день переговоров».

Подробнее о визите и его программе в течение дня проинформирует на специальном брифинге помощник президента Юрий Ушаков.

О наступлении на православие на Украине

«Безусловно, киевский режим этими незаконными действиями, посягательствами на [Украинскую православную] церковь лишний раз демонстрирует свой характер — тот самый характер, с которым мы боремся. И тот самый характер, который мы должны пресечь в результате [специальной военной] операции».

«Это лишний раз доказывает, что-то, что мы делаем, — это абсолютно правильно».

В Кремле разочарованы, что атака Киева на УПЦ «не получает должного осуждения со стороны мирового сообщества»: «Мы осуждаем это самым решительным образом».

О передаче странами Восточной Европы истребителей Украине

Решение Польши и Словакии передать Киеву истребители МиГ-29 — «это еще один пример того, как целый ряд стран — членов Североатлантического альянса, включая Польшу, повышает уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт».

«Поставка этой военной техники не может повлиять на исход специальной военной операции, но может доставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа».

Можно даже не быть военным экспертом, чтобы сказать, что это не может повлиять на достижение целей СВО.

«Разумеется, что в ходе специальной военной операции вся эта техника будет подлежать уничтожению». «Такое ощущение, что эти страны просто занимаются таким образом утилизацией старой ненужной техники».

О пересмотре подхода к понятию «недружественные страны»

«Президент же, собственно, и имел в виду, что есть смысл подумать над ситуацией, когда, действительно, в недружественных странах есть дружественные компании, фирмы, которые, несмотря ни на что, заинтересованы в продолжении активности в нашей стране».

«Это повод занимать такую, гибкую позицию в каждом конкретном случае».

О продлении зерновой сделки

«Россия продлевает сделку на 60 дней».

О номинировании Туркменией Эрдогана на Нобелевскую премию мира

«Безусловно, мы высоко ценим усилия господина [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, его миротворческую деятельность, его попытки оказать посреднические услуги». Также в Кремле ценят подход турецкого лидера к отношениям с РФ.

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