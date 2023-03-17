Визит Си Цзиньпина, правильность СВО и утилизация западной техники. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент России работает в Кремле. Он проведет совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. Это «предметное и конкретное» мероприятие.
В течение дня у Путина ожидаются различные встречи и совещания, часть из них, возможно, будут публичными.
Запланированы два международных телефонных разговора.
Вечером ожидается оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
«Общение президента и председателя КНР начнется 20 марта во второй половине дня. Это будет общение один на один, будет неформальный обед. И уже непосредственно 21 марта будет день переговоров».
Подробнее о визите и его программе в течение дня проинформирует на специальном брифинге помощник президента Юрий Ушаков.
О наступлении на православие на Украине
«Безусловно, киевский режим этими незаконными действиями, посягательствами на [Украинскую православную] церковь лишний раз демонстрирует свой характер — тот самый характер, с которым мы боремся. И тот самый характер, который мы должны пресечь в результате [специальной военной] операции».
«Это лишний раз доказывает, что-то, что мы делаем, — это абсолютно правильно».
В Кремле разочарованы, что атака Киева на УПЦ «не получает должного осуждения со стороны мирового сообщества»: «Мы осуждаем это самым решительным образом».
Решение Польши и Словакии передать Киеву истребители МиГ-29 — «это еще один пример того, как целый ряд стран — членов Североатлантического альянса, включая Польшу, повышает уровень своей непосредственной вовлеченности в конфликт».
«Поставка этой военной техники не может повлиять на исход специальной военной операции, но может доставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа».
Можно даже не быть военным экспертом, чтобы сказать, что это не может повлиять на достижение целей СВО.
«Разумеется, что в ходе специальной военной операции вся эта техника будет подлежать уничтожению». «Такое ощущение, что эти страны просто занимаются таким образом утилизацией старой ненужной техники».
О пересмотре подхода к понятию «недружественные страны»
«Президент же, собственно, и имел в виду, что есть смысл подумать над ситуацией, когда, действительно, в недружественных странах есть дружественные компании, фирмы, которые, несмотря ни на что, заинтересованы в продолжении активности в нашей стране».
«Это повод занимать такую, гибкую позицию в каждом конкретном случае».
О продлении зерновой сделки
«Россия продлевает сделку на 60 дней».
О номинировании Туркменией Эрдогана на Нобелевскую премию мира
«Безусловно, мы высоко ценим усилия господина [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, его миротворческую деятельность, его попытки оказать посреднические услуги». Также в Кремле ценят подход турецкого лидера к отношениям с РФ.
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