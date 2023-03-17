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19:18 (мск), источник: Газета.Ру

В МИД России прокомментировали выдачу международным судом ордера на арест Путина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале решение гаагского Международного уголовного суда (МУС), который 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Источник: Газета.Ру

Решения МУС для России не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения, написала Захарова.

Она подчеркнула, что Россия не является участником Римского статута МУС и обязательств по нему не несет, Москва также не сотрудничает с ним.

«Возможные “рецепты” на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — добавила представитель МИД.

Решения МУС не признают США, Китай, Индия, Израиль, Иран. В 2016 году Россия вышла из состава Международного уголовного суда из-за ситуации с Крымом.

17 марта Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В нем утверждается, что они могут быть причастны к «незаконной депортации и перемещении населения, в частности детей, “с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию”.

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