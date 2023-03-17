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20:44 (мск), источник: РБК

Путин отправил в отставку губернатора Смоленской области

Глава области Алексей Островский был предпоследним губернатором — членом ЛДПР, теперь представитель партии возглавляет только Хабаровский край. Назначенный и.о. главы региона Василий Анохин ранее работал в правительстве.

Источник: РИА "Новости"

Президент Владимир Путин сменил губернатора Смоленской области, соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

«Принять отставку губернатора Смоленской области Островского А. В. по собственному желанию», — говорится в документе. Островский руководил регионом с 2012 года, в 2020 году он был переизбран на этот пост, срок его полномочий должен был завершиться в 2025 году.

Исполняющим обязанности назначен Василий Анохин, который ранее возглавлял департамент регионального развития правительства России. Эту должность он занимал с января 2021 года, а до этого был заместителем руководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина.

Островский — член ЛДПР. До того как стать губернатором, он восемь лет был депутатом Госдумы. В 2012 году Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост президента, назначил его временно исполняющим обязанности губернатора, позднее региональный парламент утвердил его в этой должности. В мае 2015 года Путин принял досрочную отставку Островского с поста губернатора и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона. 13 сентября того же года, в единый день голосования, Островский, баллотировавшийся от ЛДПР, одержал победу на выборах губернатора Смоленской области, набрав 65,18% голосов.

Ранее на этой неделе Путин впервые с мая 2022 года сменил губернатора региона. В отставку ушел Роман Копин, возглавлявший Чукотку 15 лет, он подал заявление по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы региона был назначен Владислав Кузнецов, до этого он был первым зампредом правительства ЛНР.

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