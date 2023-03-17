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21:08 (мск), источник: ТАСС

Байден попросил Конгресс дать ему полномочия строго наказать руководство банков-банкротов

Президент США призвал наделить Федеральную корпорацию страхования вкладов правом изымать у руководства Silicon Valley Bank и Signature Bank премии, а также доходы от продажи акций банков в преддверии их банкротства, запретить им работать в банковском секторе.

Источник: AP 2022

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден просит Конгресс дать его администрации полномочия с тем, чтобы строго наказать высокопоставленных руководителей банков, из-за управления которых финансовые учреждения обанкротились. Об этом говорится в распространенном в пятницу письме американского президента.

«Я твердо намерен привлечь к ответственности виновных в этом беспорядке. Никто не может быть выше закона, и усиление ответственности является важным сдерживающим фактором для предотвращения плохого управления в будущем», — заявил американский лидер. Байден отметил, что в настоящее время закон ограничивает полномочия его администрации по привлечению топ-менджемента банков-банкротов к ответственности. В этой связи он считает, что Конгресс должен ввести «более строгие меры для наказания высокопоставленных руководителей банков, чье плохое управление привело к их краху».

В частности, Байден призвал наделить Федеральную корпорацию страхования вкладов правом изымать у руководства таких банков, как Silicon Valley Bank и Signature Bank, премии, а также доходы от продажи акций банков в преддверии их банкротства, запретить им работать в банковском секторе.

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве 16-го по величине банка в США Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Он обслуживал в основном работников технологического сектора и компании, финансируемые с использованием венчурного капитала. Это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. Signature Bank был закрыт 12 марта по решению профильного органа штата Нью-Йорк.

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В чем проблемы американских банков и имеют ли они значение для РоссииМеньше чем за неделю в США прекратили работу три банка с активами на $333 млрд.
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