Эрдоган обсудил с генсеком НАТО вступление в альянс Швеции и Финляндии

Эрдоган в ходе разговора заявил, что у Хельсинки и Стокгольма разное отношение к этому процессу, и Анкара уже готова провести голосование в парламенте по ратификации заявки Финляндии. Переговорный процесс со Швецией же будет зависеть от «конкретных шагов», которые предпримут власти этой страны.
Разговор состоялся после того, как стало известно, что голосование в турецком парламенте по ратификации заявки Финляндии состоится до всеобщих выборов в стране 14 мая 2023 г. В случае одобрения заявки турецким парламентом Хельсинки может вступить в альянс к лету текущего года — уже в конце марта по вопросу о ратификации должен проголосовать парламент еще одного члена альянса, не одобрившего заявку, — Венгрии. На данный момент заявку Финляндии одобрили 28 стран НАТО из 30.
Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г. На данный момент только Венгрия и Турция, которые состоят в альянсе, не ратифицировали протоколы о присоединении государств к блоку.
Согласно подписанным в июне 2022 г. договоренностям, Хельсинки и Стокгольм обещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. В частности, страны обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме.
21 января датский политик Расмус Палудан сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме, вызвав возмущение турецких властей. Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО. После этого в Финляндии допускали, что могут вступить в блок без Швеции, но позже подчеркнули, что позиция Хельсинки по вступлению вместе с соседом не изменилась.