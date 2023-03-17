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17 марта, источник: ТАСС

СБ ООН отказал омбудсмену ДНР в выступлении на заседании по Украине

В поддержку выступления Дарьи Морозовой высказались четыре страны, против — восемь, три воздержались.

Источник: Reuters

ООН, 17 марта. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проголосовал в пятницу против выступления омбудсмена Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарьи Морозовой на заседании по гуманитарной ситуации на Украине.

В поддержку выступления Морозовой в ходе процедурного голосования высказались четыре страны (Россия, Бразилия, Гана и Китай), против выступили восемь (Албания, Великобритания, Мальта, США, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония). Три страны (Габон, Мозамбик, ОАЭ) воздержались.

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