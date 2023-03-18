Глава регулятора ФРГ заявил, что время дешевой энергии из РФ для Германии закончилось

«Мы не можем исключать нехватку газа на следующую зиму. Факторы риска заключаются в том, что зима 2023/24 может быть очень холодной, что домохозяйства и компании недостаточно экономят», — сказал Мюллер в опубликованном в субботу интервью газете Rheinische Post. При этом он уточнил, что дополнительные проблемы могут возникнуть в том случае, если планируемая в ФРГ инфраструктура для импорта сжиженного природного газа не оправдает себя, и если соседние страны потребуют поддержки поставок от Германии в будущем.
В то же время глава регулятора ФРГ подчеркнул, что потребителям следует ожидать снижения цен на газ лишь через несколько месяцев.
«До того, как снижение оптовых цен на газ и электроэнергию коснется частных потребителей, должно пройти от шести до двенадцати месяцев», — указал Мюллер. «Это связано со сроком действия контрактов и стратегией закупок компаний», — пояснил он, выразив надежду на то, что предприятия также почувствуют снижение цен. «Однако это будет не так дешево, как в 2021 году. Мы должны привыкнуть к более высоким ценам, эпоха дешевой энергии из России окончательно закончилась», — резюмировал Мюллер.
Уровень заполненности газохранилищ в ФРГ в настоящее время составляет около 64%, что намного выше критических пороговых значений, которые оправдывают принятие Берлином жестких мер по потреблению газа, что в основном связано с относительно высокими температурами в последние месяцы. Однако частным домохозяйствам и компаниям по-прежнему рекомендуют снизить потребление газа и электроэнергии.
После начала специальной военной операции России на Украине Германия приняла решение сократить зависимость от российских энергоресурсов. Правительство ФРГ в сложившейся ситуации делает ставку на строительство терминалов по приему СПГ. В стране уже открылись несколько таких мобильных терминалов. Как ожидается, еще несколько установок появятся в ближайшие месяцы. Их суммарная мощность оценивается в 33 млрд куб. м газа в год. При этом только по «Северному потоку» в 2021 году было поставлено примерно 60 млрд куб. м газа. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.
Трубопроводный газ из России в Германию не поступает после диверсии на газопроводе «Северный поток».