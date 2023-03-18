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16:04 (мск), источник: Газета.Ру

Захарова озвучила основные условия разрешения украинского кризиса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что неотъемлемой частью урегулирования украинского кризиса должна стать отмена всех санкций и исков против России, ее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Кроме того, для достижения устойчивого мира должны быть прекращены поставки Киеву вооружений и наемников, Украина должна быть возвращена к нейтральному внеблоковому статусу, а также миру необходимо признать новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение.

Захарова подчеркнула, что демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз, исходящих с ее территории, закрепление ее безъядерного статуса и подтверждение гарантий соблюдения прав русскоязычного населения и нацменьшинств также разрешат ситуацию.

Она подчеркнула, что Москва открыта к серьезным предложениям Запада и Киева по политико-дипломатическому урегулированию, но язык ультиматумов для РФ неприемлем.

Таким образом дипломат отреагировала на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который после телефонного разговора с китайским коллегой Цинь Ганом «подчеркнул важность “формулы мира”, которую предложил украинский лидер Владимир Зеленский. По ее словам, эта “формула” является набором ультимативных требований к России.

Ксения Максимова

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