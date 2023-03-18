Захарова озвучила основные условия разрешения украинского кризиса

Кроме того, для достижения устойчивого мира должны быть прекращены поставки Киеву вооружений и наемников, Украина должна быть возвращена к нейтральному внеблоковому статусу, а также миру необходимо признать новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение.
Захарова подчеркнула, что демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз, исходящих с ее территории, закрепление ее безъядерного статуса и подтверждение гарантий соблюдения прав русскоязычного населения и нацменьшинств также разрешат ситуацию.
Она подчеркнула, что Москва открыта к серьезным предложениям Запада и Киева по политико-дипломатическому урегулированию, но язык ультиматумов для РФ неприемлем.
Таким образом дипломат отреагировала на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который после телефонного разговора с китайским коллегой Цинь Ганом «подчеркнул важность “формулы мира”, которую предложил украинский лидер Владимир Зеленский. По ее словам, эта “формула” является набором ультимативных требований к России.