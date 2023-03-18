17:34 (мск), источник: ТАСС
Эрдоган объявил о продлении на новый срок зерновой сделки
АНКАРА, 18 марта. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в субботу о продлении зерновой сделки.
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«Срок зерновой сделки, истекающий 19 марта, продлен. Мы обеспечили пролонгацию на новый срок соглашения благодаря переговорам, которые проводили с двумя сторонами (Россией и Украиной — прим. ТАСС)», — сказал Эрдоган, выступая в городе Чанаккале на западе страны. Он также поблагодарил ООН за усилия по продлению этих договоренностей. Трансляцию вел телеканал ТRТ.
Эрдоган при этом не уточнил, на какой срок продлено действие соглашения по черноморской зерновой инициативе. По его словам, сделка имеет важное значения с точки зрения обеспечения глобальной продовольственной безопасности.
Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле на 120 дней и продлевались в ноябре на такой же срок. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Москва указывает, что вторая часть соглашения не выполняется.
В Женеве в понедельник прошли консультации между ООН в лице главы Конференции по торговле и развитию Ребеки Гринспен, заместителя генерального секретаря Мартина Гриффитса и российской делегацией, возглавляемой заместителем министра иностранных дел Сергеем Вершининым. В беседе с журналистами по завершении встречи он заявил, что Москва не против продления сделки после 18 марта, но не на 120 дней, как в ноябре 2022 года, а только на 60. По его словам, данного срока достаточно для объективной оценки реализации заверений ООН касательно обеспечения разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.
В свою очередь глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил в среду журналистам, что проводит переговоры с российской и украинской сторонами о продлении зерновой сделки на 120 дней в соответствии с изначальным вариантом стамбульских договоренностей.