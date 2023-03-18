17:38 (мск), источник: РИА Новости
Путин посетил новые историко-архитектурные объекты в Крыму
Путин в День воссоединения Крыма с Россией посетил историко-архитектурные объекты региона.
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил Крым в День воссоединения региона с РФ и побывал на новых историко-архитектурных объектах и в филиале «Артека», сообщил в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня в День воссоединения Крыма с РФ Владимир Путин посетил регион. В частности, он побывал в историко-архитектурном парке “Херсонес Таврический”, где осмотрел новые объекты этого комплекса», — сказал пресс-секретарь.
Глава государства также посетил детский художественный эстетический центр и филиал «Артека», детский центр «Корсунь».
«Президента сопровождали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и Псковский и Порховский митрополит Тихон, который является председателем патриаршего совета по культуре».