МИД Армении считает, что Баку готовит новую агрессию против Еревана

ЕРЕВАН, 18 марта. /ТАСС/. Азербайджан своими агрессивными словами и действиями готовится к геноциду в отношении армян Нагорного Карабаха и новой агрессии против Армении. Заявление с такой оценкой опубликовал МИД Армении в субботу на своем официальном сайте.
«Оценка МИД Армении однозначна. Своими агрессивными словами и действиями Азербайджан готовится к геноциду в отношении армян Нагорного Карабаха и новой агрессии против Армении», — заявляет внешнеполитическое ведомство.
Как отмечает МИД Армении, ранее в субботу президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал заявление в селе Талыш Нагорного Карабаха, которое покинуло армянское население в результате 44-дневной войны, о том, что «мирного соглашения не будет». «Как в Талыше, так и в других районах, которые покинуло армянское население региона, Азербайджан открыто реализует программы переселения в попытке ликвидировать армянский след с перешедших под его контроль территорий Нагорного Карабаха», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Армении.
В документе отмечается, что в начале 90-х годов прошлого столетия аналогичная участь постигла Шаумяновский и Геташенский районы и другие населенные пункты с многочисленным армянским населением.
«Действия Азербайджана прямо противоречат пункту 7 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, согласно которому внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под наблюдением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Политикой незаконного переселения и практикой террора армян Нагорного Карабаха официальный Баку делает все, чтобы сделать невозможным выполнение положения трехсторонней декларации», — отмечается в заявлении МИД Армении.
Азербайджан продолжает грубые нарушения трехсторонних и четырехсторонних деклараций, принятых в различных форматах, и на практике не осталось ни одного пункта этих деклараций, который не был бы нарушен Азербайджаном, отмечают в армянском внешнеполитическом ведомстве. Армянская сторона считает, что в сложившейся ситуации необходимо запустить международные механизмы предотвращения геноцида, направить международную миссию по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах, а также прямое осуждение агрессивных действий и политики Азербайджана.