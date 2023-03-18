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22:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Лидер талибов запретил выращивание марихуаны в Афганистане

Лидер движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) в Афганистане Хайбатулла Ахундзада запретил выращивание по всей стране конопли (марихуаны). Об этом сообщил в Twitter официальный представитель правящего режима Забиулла Муджахид. Талибы захватили власть в Афганистане в августе 2021 года.

Источник: Reuters

В указе лидера талибов говорится, что «культивирование конопли категорически запрещается во всей стране, и после этого никто не может сажать коноплю на своей земле, а если кто-то будет сажать коноплю на своей земле, то она будет уничтожена» (цитата по изданию Darivoa). Лидер талибов также поручил Министерству внутренних дел и следственным органам предавать правонарушителей суду, а суды — «наказывать их по законам шариата».

Документ вступит в силу со дня утверждения и будет опубликован в официальном вестнике.

В декабре 2022 года МВД Афганистана объявило о запрете на выращивание мака по всей стране. Об этом сообщало TOLOnews.

Из незрелых коробочек опийного мака получают опиум — загустевший млечный сок, из которого выделяют морфин и кодеин.

Афганистан является крупнейшим производителем опия в мире и одним из крупных производителей каннабиса. Достоверные данные об объемах производства каннабиса в стране отсутствуют, сообщает ТАСС.

Мария Федотова

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