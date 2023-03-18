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23:22 (мск), источник: Lenta.Ru

В Совфеде призвали ввести санкции против трех судей МУС

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал ввести санкции против трех судей Международного уголовного суда (МУС) Росарио Сальваторе Айталы, Антуана Кезию Миндуа и Томоко Акане, выдавших ордер на «арест» президента России Владимира Путина.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее предложение опубликовано в его Telegram-канале.

«Этакая “тройка” судей МУС, где все фигуранты явно недружественные России… Думаю, было бы справедливо незамедлительно внести их по этому признаку в санкционные списки», — высказался российский сенатор.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал решение МУС, выдавшего ордер на «арест» Путина. Шольц заявил, что МУС является институтом, занимающимся расследованием военных преступлений. Политик отметил, что «никто не может быть выше закона».

17 марта стало известно о решении МУС выдать ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции уточнили, что решение связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

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