Джонсон готовит «сенсационные» доказательства своей невиновности

«Борис Джонсон готовится обнародовать “сенсационные” доказательства, которые, по его мнению, оправдывают его в деле о вечеринках», — говорится в сообщении издания со ссылкой на источники.
Как отмечают источники, в доказательства войдут сообщения от советников бывшего премьера, в которых ему сообщалось, что никакие антиковидные правила не были нарушены во время вечеринок.
«Дело в том, что он сказал парламенту то, что считал правдой на тот момент. Есть документальные свидетельства, которые покажут, что ему посоветовали сказать то, что он сказал», — сказал источник газете.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что Джонсон 22 марта даст показания в парламентском комитете по привилегиям по делу о вечеринках во время пандемии коронавируса в рамках продолжения расследования. Если будет установлено, что бывший премьер ввел в заблуждение парламент, его могут отстранить от работы в палате общин на десять дней, что может послужить поводом для подачи петиции об отзыве у него депутатского мандата.
В конце июня 2022 года межпартийный парламентский комитет по привилегиям в палате общин объявил о поиске свидетелей и доказательств, которые помогут установить, ввел ли Джонсон в заблуждение парламент в связи со скандалом вокруг его ковид-вечеринок. В начале марта комитет опубликовал отчет, в котором подробно описывались четыре случая, когда бывший премьер мог ввести в заблуждение парламент по поводу ковид-вечеринок.
Скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.