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01:56 (мск), источник: © РИА Новости

Белград и Приштина достигли договоренности, заявил Боррель

БРЮССЕЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Белград и Приштина на переговорах в Северной Македонии достигли договоренности по плану реализации предложения о нормализации.

Источник: AP 2022

«Сегодня переговоры касались того, как реализовывать соглашение по нормализации, практические шаги: что должно быть сделано и когда это необходимо сделать, кто будет это делать и как… После 12 часов переговоров у нас есть договоренность, как это делать. Я могу объявить, что Косово и Сербия договорились по приложению о реализации соглашения о пути по нормализации отношений», — сказал Боррель по итогам переговоров в Охриде.

Переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака в Охриде продолжались порядка 12 часов. Тема обсуждения — план реализации европейско-американского предложения по урегулированию в Косово.

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