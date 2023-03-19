Белград и Приштина достигли договоренности, заявил Боррель

«Сегодня переговоры касались того, как реализовывать соглашение по нормализации, практические шаги: что должно быть сделано и когда это необходимо сделать, кто будет это делать и как… После 12 часов переговоров у нас есть договоренность, как это делать. Я могу объявить, что Косово и Сербия договорились по приложению о реализации соглашения о пути по нормализации отношений», — сказал Боррель по итогам переговоров в Охриде.
Переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенного Косово Альбина Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозефа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака в Охриде продолжались порядка 12 часов. Тема обсуждения — план реализации европейско-американского предложения по урегулированию в Косово.