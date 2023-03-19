06:12 (мск), источник: ТАСС
Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь
Это первый визит президента России в Донбасс.
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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. Как сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля, глава государства осмотрел несколько объектов города, а также пообщался с местными жителями.
Путин прилетел в Мариуполь на вертолете. За рулем автомобиля он объехал несколько районов города, совершая остановки.
Во время поездки вице-премьер Марат Хуснуллин подробно доложил президенту о ходе строительных и восстановительных работ в городе и окрестностях. «В частности, речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений», — отметили в пресс-службе.
В микрорайоне Невский президент поговорил с жителями города. По приглашению одной из семей Путин зашел к ним домой.
«Глава государства также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города», — добавили в пресс-службе.
Это первая поездка президента РФ в Донбасс.