Прокурор Нью-Йорка заявил, что не потерпит запугивания со стороны Трампа

«Наши партнеры в правоохранительной сфере обеспечат проведение полноценного расследования в связи с любыми конкретными или достоверными угрозами в отношении аппарата [прокурора], а также принятие надлежащих мер безопасности с тем, чтобы все 1,6 тыс. наших сотрудников могли спокойно работать», — заявил Брэгг подчиненным.
Алвин Брэгг является членом Демократической партии. Дело, которое расследует прокуратура под его началом, касается утверждений о махинациях с финансовой отчетностью компании Trump Organization — речь идет о якобы имевшей место выплате 130 тыс. долларов бывшей порноактрисе за то, чтобы она молчала об отношениях с Трампом.
Ранее полиция Нью-Йорка заявила о готовности после призыва экс-президента США Дональда Трампа к протестам.