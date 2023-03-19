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07:38 (мск), источник: Газета.Ру

Прокурор Нью-Йорка заявил, что не потерпит запугивания со стороны Трампа

Прокурор округа Нью-Йорк Алвин Брэгг заявил, что не потерпит запугивания со стороны экс-президента США Дональда Трампа, разбирательство против которого он проводит, сообщает газета Politico.

Источник: Reuters

«Наши партнеры в правоохранительной сфере обеспечат проведение полноценного расследования в связи с любыми конкретными или достоверными угрозами в отношении аппарата [прокурора], а также принятие надлежащих мер безопасности с тем, чтобы все 1,6 тыс. наших сотрудников могли спокойно работать», — заявил Брэгг подчиненным.

Алвин Брэгг является членом Демократической партии. Дело, которое расследует прокуратура под его началом, касается утверждений о махинациях с финансовой отчетностью компании Trump Organization — речь идет о якобы имевшей место выплате 130 тыс. долларов бывшей порноактрисе за то, чтобы она молчала об отношениях с Трампом.

Ранее полиция Нью-Йорка заявила о готовности после призыва экс-президента США Дональда Трампа к протестам.

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