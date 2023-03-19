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Спецоперация на Украине
14:11 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-глава ЕК Юнкер предостерег от нереалистичных ожиданий скорого вступления Украины в ЕС

Бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предостерег от нереалистичных ожиданий скорого вступления Украины в Евросоюз. Такое заявление он сделал в подкасте газеты Luxembourg word, сообщает издание Kurier.

Источник: Reuters

«Я очень расстроен неосторожностью многих политиков, в том числе действующих на Западе, которые обещают Украине быстрое присоединение… я этого не вижу, — сказал Юнкер. По его мнению, Украина сможет стать членом Евросоюза в “долгосрочной перспективе”.

Юнкер сказал, что это не «жизнеспособный способ» просто принять страну, которая «находится в состоянии войны» и «не может полностью проявить свою волю к реформам».

«Я считаю весьма вероятным, что Украина в долгосрочной перспективе присоединится к Европейскому союзу», — подчеркнул он.

Он также высказался против «навязывания» Украине мира. «Это неправильно», — отметил бывший глава Еврокомиссии. При этом Юнкер по-прежнему придерживается мнения, что Европа «должна поддерживать связь с Россией и Китаем и сигнализировать о готовности к переговорам».

Ранее премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Украина должна начать переговоры о вступлении в ЕС в 2023 году, даже если боевые действия будут продолжаться.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба завлял, что не стоит воспринимать будущее возможное членство Украины в Евросоюзе и НАТО как благотворительность или откуп.

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля прошлого года. В июне она получила статус кандидата на вступление в европейское сообщество.

Анна Иванова

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